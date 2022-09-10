Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров назвал истинной целью спецоперации на Украине борьбу за будущее России

Российские войска в Донбассе борются не только за освобождение мирных жителей «от многолетнего нацистского произвола», но и за будущее России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав истинные цели спецоперации на Украине в своем Telegram-канале.

По его словам, борьба идет за российские традиции и ценности, религию, а также за торжество справедливости. «Если мы в течение многих и многих лет говорили, что не надо угрожать и гарцевать у российских границ силами НАТО, это означало только, что мы не станем сидеть и смотреть, как над нами размещают дамоклов меч», — написал Кадыров.

Кроме того, он подчеркнул, что заявления о недопустимости истребления жителей Донбасса преследовали цель добиться уважительного и равноправного отношения к ним. Кадыров также напомнил, что присоединение Крыма к России — это выбор самих крымчан. «Не стоило исправно монотонно и как заведенные твердить, что при первом же случае вторгнетесь на эту территорию», — подчеркнул чеченский лидер.

Кадыров также отметил, что Россия была не против ЛГБТ-движений в других странах, но навязывать подобные ценности своим жителям она не позволит. «Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей», — заключил он.

Ранее Кадыров объяснил замедление спецоперации на Украине. По его словам, к этому привело стремление российской армии минимизировать жертвы среди мирного населения и не разрушать населенные пункты.