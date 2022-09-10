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Карпин оценил нежелание лидеров Боснии и Герцеговины играть против России

Тренер Карпин оценил нежелание Джеко и Пьянича играть против России фразой «я тут при чем»

Фото: Edgar Breshchanov / Unsplash

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал высказывания лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича, выразивших нежелание играть против команды России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте», — заявил тренер.

Ранее 10 сентября Пьянич и Джеко выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге. Проведение встречи подтвердил футбольный союз страны.

Анастасия Борисова
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