В первом российском регионе начался единый день голосования

На Камчатке начался единый день голосования, назначенный на 11 сентября

На Камчатке, где в 15:00 по московскому времени наступила полночь, начался единый день голосования, назначенный на 11 сентября. Полный перечень выборов проходящих в стране выборов доступен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Камчатском крае избирают городскую думу Петропавловска-Камчатского. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

9 сентября в России начались трехдневные выборы в рамках назначенного на 11 сентября единого дня голосования. В 82 регионах пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний. Жители 14 субъектов выбирают губернаторов. В шести российских регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Еще в 12 регионах выберут депутатов городских дум и административных центров. Кроме того, в 125 районах Москвы проходят выборы муниципальных депутатов.

В каких регионах выберут губернаторов Калининградская область Новгородская область Владимирская область Тамбовская область Ярославская область Томская область Кировская область Саратовская область Республика Марий Эл Рязанская область Республика Бурятия Республика Карелия Удмуртская Республика Свердловская область Республика Адыгея (голосование в парламенте)

В восьми регионах на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн — в частности, это касается Москвы, Калужской, Курской, Новгородской и Ярославской областей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в голосовании смогут принять участие около 43 миллионов избирателей, что составляет около 40 процентов жителей России с правом голоса. Ранее она также заявила, что на выборах в органы местного самоуправления досрочно проголосовали 1,3 процента избирателей.