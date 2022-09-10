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Макрон назвал ситуацию на Украине главной темой для диалога с Великобританией

Макрон в беседе с Трасс назвал ситуацию на Украине приоритетной темой для диалога
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: France Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс назвал ситуацию на Украине одной из приоритетных тем, по которым страны будут активно вести диалог. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

«Связи между нашими народами имеют историческое значение. Мы укрепим их. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — написал Макрон.

Также французский лидер выразил новому британскому премьеру соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

5 сентября бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Это был первый разговор французского лидера с Трасс.

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Юлия Мискевич
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