Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

Главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в своем Telegram-канале.

В компании отметили, что Мухтаров с 2008 года занимал должность главного конструктора ПАО «Ил» и руководил работами по модернизации и поддержанию летной годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62. «За вклад в обеспечение обороноспособности страны и развитие военной авиации награжден государственными наградами: орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями министерства обороны», — говорится в сообщении. Также указами президента России Владимира Путина Мухтарову было присвоено звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» и воинское звание генерал-майор».

В компании отметили профессионализм и конструкторский талант Мухтарова, а также добавили, что он отличался широким научно-техническим кругозором и добросовестным отношением к порученному делу.

Шамиль Мухтаров родился 13 ноября 1952 года в поселке Смирных на острове Сахалин. Он окончил Высшее авиационно-инженерное училище в Риге и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. До назначения на должность главного конструктора ПАО «Ил» он работал главным инженером по самолетам и двигателям и заместителем командующего морской авиацией ВМФ России.

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