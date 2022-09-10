Немецкие церкви разработали меры в связи с энергетическим кризисом в Германии

Немецкие церкви начнут выдавать одеяла на службе из-за энергетического кризиса в Германии

Немецкие церкви начнут выдавать прихожанам одеяла на службе из-за энергетического кризиса в Германии. Об этом сообщает Bild.

Руководство нескольких церквей в федеральных землях Гессен и Райнланд-Пфальц разработало меры, чтобы избежать затрат на дорогостоящее отопление приходов. Так, в теплую погоду предлагается проводить службы на открытом воздухе, а также иногда проводить богослужения в режиме онлайн.

Ранее способ сэкономить электроэнергию в Германии, отключая на ночь неоновые вывески и рекламные щиты с подсветкой сочли неэффективным. Глава Ассоциации наружной рекламы Германии Кай-Маркус Теслер пояснил, что в настоящее время у большинства вывесок есть функция так называемого сумеречного контроля, а чтобы их можно было отключать на ночь, на щиты необходимо ставить специальные таймеры, а это может обойтись очень дорого.