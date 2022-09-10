Папа Римский призвал не допустить ядерной войны

Папа Римский Франциск призвал молиться, чтобы не допустить начала ядерной войны

Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы не допустить в мире начала ядерной войны. Об этом он сказал на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук, передает ТАСС.

Понтифик сказал, что после двух мировых войн человечество должно было бы научиться уважать права человека и международное право, но сейчас видны признаки отката назад. «Я уже говорил о третьей мировой войне "по частям", но сегодня, вероятно, можно говорить уже о войне "тотальной"», — констатировал глава римско-католической церкви. Франциск посетовал, что сегодня снова необходимо молиться о том, чтобы ядерная война не наступила, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена.

В середине августа ученые Ратгерского университета в США назвали страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну. В рамках исследования они смоделировали сброс атомных бомб на города и промышленные центры.

По их оценке, это повлечет за собой огненные бури и загрязнение атмосферы частицами горения. Кроме того, это приведет к изменению климата, а также сокращению запасов пищи на земле. В частности, если в атмосферу будет выброшено свыше 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, потребление зерновых снизится почти на 90 процентов уже спустя три-четыре года. По словам ученых, лучше всего справиться с последствиями смогут Австралия и Аргентина.