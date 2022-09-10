Путин проведет серию международных телефонных разговоров
Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров на следующей неделе
Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Песков не пояснил, с кем конкретно будет разговаривать российский лидер, а также не раскрыл тематику бесед.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что среди собеседников Путина не будет нового короля Великобритании Карла III.
Ранее президент России обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехсторонние договоренности по Карабаху. Были затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана.