Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров на следующей неделе

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков не пояснил, с кем конкретно будет разговаривать российский лидер, а также не раскрыл тематику бесед.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что среди собеседников Путина не будет нового короля Великобритании Карла III.

Ранее президент России обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехсторонние договоренности по Карабаху. Были затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана.