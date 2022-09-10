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Путин проведет серию международных телефонных разговоров

Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров на следующей неделе

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков не пояснил, с кем конкретно будет разговаривать российский лидер, а также не раскрыл тематику бесед.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что среди собеседников Путина не будет нового короля Великобритании Карла III.

Ранее президент России обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехсторонние договоренности по Карабаху. Были затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана.

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Виктория Кондратьева
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