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В Минобороны США заявили о вреде сетей 5G для старых GPS спутников Пентагона

В США заявили, что налаживание сетей 5G создаст помехи для старых GPS спутников Пентагона

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Налаживание наземной сети 5G может оказаться вредной для старых GPS спутников Пентагона, так как создает для них помехи. Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на опубликованный при поддержке американского Минобороны отчет Национальной академии наук США.

Речь идет не только о спутниках военного министерства, но также о спутниках 14 других федеральных ведомств. Отчет установил, что для большинства коммерческих, навигационных, сотовых GPS-приемников сеть Ligado 5G не вызовет вредных помех.

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По словам представителей компании Ligado Networks, готовящейся начать ввод в эксплуатацию сетей, лишь самые старые и плохо спроектированные устройства могут потребовать обновления в связи с запуском сети 5G. Также в компании выразили надежду, что Пентагон перестанет препятствовать ее деятельности.

В январе авиакомпании Emirates, Air India, ANA, Japan Airlines и другие отменили часть рейсов в некоторые города США из-за размещения вышек 5G вблизи аэропортов. Крупнейшие авиакомпании мира заявили, что использование сетей C-диапазона может негативно повлиять на работу некоторых приборов на борту самолетов, особенно на лайнерах Boeing 777. Перевозчики ссылаются на конкретное заявление руководства Boeing, которое предупредило, что сигналы 5G могут создавать помехи для радиовысотомера самолетов компании.

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Виктория Кондратьева
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