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Британские принцы Уильям и Гарри появились на публике в Виндзоре

Sky News: британские принцы Уильям и Гарри появились вместе на публике в Виндзоре
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Hannah McKay / Reuters

Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзорском замке, чтобы поприветствовать толпы собравшихся британцев, желающих отдать дань памяти королевы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Обе королевские пары под овации публики осмотрели цветы и записки с соболезнованиями, оставленные подданными у замка. После этого они пообщались с собравшимися. Кейт Миддлтон поговорила с плачущим маленьким ребенком в толпе. Гарри и Меган также нашли время для общения с доброжелателями. Кейт и Меган получили несколько букетов цветов.

Это стало первым совместным публичным появлением Уильяма, Кейт, Гарри и Меган после Дня Содружества 9 марта 2020 года.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой Елизаветой II установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании. Монарх взял себе имя Карл III. 10 сентября его официально провозгласили королем Британии. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

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Марина Совина
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