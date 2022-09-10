Британские принцы Уильям и Гарри появились на публике в Виндзоре

Sky News: британские принцы Уильям и Гарри появились вместе на публике в Виндзоре

Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзорском замке, чтобы поприветствовать толпы собравшихся британцев, желающих отдать дань памяти королевы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Обе королевские пары под овации публики осмотрели цветы и записки с соболезнованиями, оставленные подданными у замка. После этого они пообщались с собравшимися. Кейт Миддлтон поговорила с плачущим маленьким ребенком в толпе. Гарри и Меган также нашли время для общения с доброжелателями. Кейт и Меган получили несколько букетов цветов.

Это стало первым совместным публичным появлением Уильяма, Кейт, Гарри и Меган после Дня Содружества 9 марта 2020 года.

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