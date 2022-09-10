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В Сербии запретили проведение гей-парада

Президент Вучич заявил, что МВД Сербии решило запретить гей-парад из-за угрозы беспорядков

Фото: David W Cerny / Reuters

МВД Сербии решило в установленные законом сроки запретить проведение гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, передает РИА Новости.

По словам политика, организаторы шествия могут попробовать обжаловать решение министерства. «Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы "оспы обезьян"... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков», — сказал сербский лидер.

Ранее Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride — о его отмене было объявлено после очередного конфликта на границе с Косово. В Брюсселе выразили надежду, что европейские партнеры будут в ответе за права человека, в том числе, и за право ЛГБТ на собрание и самовыражение.

27 августа Вучич отменил гей-парад в Белграде за две недели до его проведения. Глава страны принял такое решение на фоне массовых протестов местных жителей. Они устраивали марши с плакатами и настаивали на отмене гей-парада.

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Виктория Кондратьева
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