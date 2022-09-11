Военный аналитик заявил о зависимости ВПК США от китайских компонентов

Global Times: военной промышленности США будет трудно заменить китайские компоненты

Военная промышленность США зависит от китайских компонентов из редкоземельных металлов, им будет трудно найти замену, считает китайский военный аналитик Вэй Дунсюй. Об этом он заявил в интервью государственной газете КНР Global Times.

Китай, по словам специалиста, имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому военно-промышленному комплексу (ВПК) США будет сложно найти альтернативу китайской продукции.

Вэй уверен, что, даже если в Соединенных Штатах найдут краткосрочную замену китайским компонентам, это приведет к увеличению расходов.

Ранее стало известно, что Пентагон приостановил приемку новых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за китайского сплава, использующегося в их конструкции. Отмечается, что это не соответствует закону о закупках, который запрещает применять комплектующие из Китая без получения специального одобрения.

В 2021 году издание Breaking Defense сообщало, что продажи истребителей США пятого поколения F-35 Lightning II в Европе сталкиваются с жесткой конкуренцией местных производителей.