Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер актер сериала «Глухарь»

Актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни
Владимир Таныгин

Владимир Таныгин . Фото: группа Вологодского драматического театра во «ВКонтакте»

Российский актер театра и кино Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Вологодского драматического театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении.

Актер известен по ролям в сериале «Глухарь», мини-сериале «Случай в аэропорту». Также артист участвовал во многих театральных постановках.

Ранее стало известно, что актер Сергей Николаев, сыгравший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 46 лет. Смерть артиста наступила 31 августа, причины не уточняются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Короля Карла III официально провозгласили главой Канады
Российский телеведущий раскрыл серьезный диагноз Ротару
Умер актер сериала «Глухарь»
Экс-аналитик ЦРУ обвинил США в давлении на ООН и МАГАТЭ из-за Запорожской АЭС
Опубликован первый трейлер нового сериала Marvel с Эмилией Кларк
Определился победитель US Open
Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
Кадыров пообещал вернуть контроль над городами в Харьковской области
Появилась новая схема махинации с Tinder
Раскрыт смысл предыдущего названия Никольской улицы в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.