Умер актер сериала «Глухарь»

Актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни

Российский актер театра и кино Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Вологодского драматического театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении.

Актер известен по ролям в сериале «Глухарь», мини-сериале «Случай в аэропорту». Также артист участвовал во многих театральных постановках.

Ранее стало известно, что актер Сергей Николаев, сыгравший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 46 лет. Смерть артиста наступила 31 августа, причины не уточняются.