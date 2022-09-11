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В ДНР назвали ситуацию у населенного пункта Пески «уверенной»

Глава ДНР Пушилин: обстановка у населенного пункта Пески «уверенная»
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: РИА Новости

Обстановка у населенного пункта Пески «уверенная», рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Он назвал это направление важным для союзных сил. «Была попытка атаки со стороны Украины, но наши ребята, 11 полк, это батальон "Сомали", там тоже достаточно все уверенно», — оценил ситуацию у населенного пункта политик.

О попытке контратаки украинских войск в районе Песков стало известно в воскресенье, 11 сентября. Украинские войска в количестве до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в сторону населенного пункта, однако встретили отпор со стороны батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР.

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Марина Совина
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