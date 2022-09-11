В ДНР назвали ситуацию у населенного пункта Пески «уверенной»

Глава ДНР Пушилин: обстановка у населенного пункта Пески «уверенная»

Обстановка у населенного пункта Пески «уверенная», рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Он назвал это направление важным для союзных сил. «Была попытка атаки со стороны Украины, но наши ребята, 11 полк, это батальон "Сомали", там тоже достаточно все уверенно», — оценил ситуацию у населенного пункта политик.

О попытке контратаки украинских войск в районе Песков стало известно в воскресенье, 11 сентября. Украинские войска в количестве до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в сторону населенного пункта, однако встретили отпор со стороны батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР.

8 сентября замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы расширяют плацдарм в районе поселка Пески для окружения Авдеевки.