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В РФС оценили нежелание лидеров Боснии и Герцеговины играть против России

Колосков заявил, что Джеко и Пьянич не играют ключевую роль в матче против России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича, выразивших нежелание играть против команды России. Его слова приводит Sport24.

«Два-три человека не играют ключевую роль в силе команды. Ну, не будет их, будут играть другие. В такой ситуации — не важно, каким будет состав. Главное, чтобы игра состоялась», — заявил Колосков. Он посчитал, что матч может стать хорошим примером для европейских федераций и добавит авторитета руководству РФС.

10 сентября Пьянич и Джеко выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге. Проведение встречи подтвердил футбольный союз страны.

Анастасия Борисова
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