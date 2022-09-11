«Локомотив» проиграл третий матч подряд

Московский «Локомотив» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» проиграл воронежскому «Факелу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 45-й минуте голом отличился защитник Евгений Морозов, на 57-й — хавбек Ираклий Квеквескири. Для «Факела» победа стала первой в сезоне.

Для «железнодорожников» поражение стало третьим подряд — команда уступила «Ахмату» в РПЛ (1:2) и «Нижнему Новгороду» в Кубке России (0:2). После девяти матчей «Локомотив» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Факел» занимает 14-е место с семью очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 20 очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Факел» — с «Сочи». Обе встречи пройдут 18 сентября.