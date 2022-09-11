В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной

Экономист Григорьев предрек снижение уровня жизни в обеспеченных странах

Глобальный продовольственный кризис сегодня представляет вполне реальную угрозу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Причины продовольственного кризиса

Президент Сербии Александр Вучич предрек миру продовольственный кризис и призвал к нему подготовиться. Об этом он заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По словам Вучича, «война за продовольствие» придет на смену энергетическому кризису.

Скорее всего, большие проблемы в обеспечении населения планеты продовольствием проявятся достаточно скоро Владимир Григорьев экономист

«Первой ласточкой стал рост цен на продукты питания, зафиксированный во всем мире, в "ковидном" 2020 году. Причин было много: разрыв логистических цепочек, возросшие риски, повышение цен поставщиками, стремящимися компенсировать потери из-за колоссального падения продаж в точках общественного питания», — напомнил Григорьев.

Экономист добавил, что в 2022 году добавились новые риски, вызванные специальной военной операцией на Украине и санкциями Запада против России.

«Очевидно, что объем поставок из Украины сократился и будет сокращаться. Санкции против России затрагивают транспортировку и финансовое обеспечение поставок продовольствия, что неминуемо приводит к росту его стоимости. А растущие риски и страхи, что будет хуже, поднимают цены еще выше», — заявил он.

Рост цен неминуемо приведет к снижению потребления Владимир Григорьев экономист

Серьезная угроза

Григорьев убежден, что если в обеспеченных странах происходит и будет происходить именно снижение потребления, то бедные страны могут столкнуться с голодом. А те страны, где проблема голода уже существует — с усугублением ситуации, добавил он.

«Ведь кроме цены, которая может стать неприемлемой, у бедных стран, как правило, большое население, которое к тому же постоянно растет. Боюсь, именно с этим столкнется мир в ближайшем будущем: снижение уровня жизни в обеспеченных странах и серьезная угроза базовым условиям жизни в бедных странах», — заключил экономист.

Ранее Международная ассоциация производителей минеральных удобрений (IFA) заявила, что энергетический кризис, сильно ограничивший производство удобрений в Европе, вынуждает фермеров сокращать их использование. Это создает высокие риски для мирового урожая. По прогнозам IFA, фермеры рискуют сократить использование удобрений до рекордных семи процентов.