Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
2:1
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
3:0
Завершен
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|6-й тур
ЦСКА
4:1
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Нефтехимик
1:5
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Интер М
1:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|6-й тур
Ахмат
1:3
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Спорт

Игравший в КХЛ иностранец оценил Россию фразой «странная страна»

Игравший за «Спартак» чешский хоккеист Лукаш Радил оценил Россию фразой «странная страна»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Чешский нападающий Лукаш Радил, игравший за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», рассказал о впечатлениях о России. Его слова приводит Hokej.cz.

Хоккеист оценил Россию фразой «странная страна». Он обратил внимание на то, что россияне приятны в общении и могут легко стать твоими друзьями, однако в большой компании ведут себя упрямо и бестактно. Иностранный спортсмен назвал ценным опытом жизнь в Москве.

Радил выступал за «Спартак» с 2015-го по 2018-й, а также с 2020-го по 2021-й. После этого он провел сезон в другом клубе КХЛ — рижском «Динамо».

В апреле 2022 года бывший тренер клуба КХЛ «Салавата Юлаева» Томи Лямся перечислил трудности работы в России. Специалист рассказал, что был вынужден меньше времени проводить с семьей. Он пожаловался на частые перелеты из-за игр чемпионата КХЛ и подчеркнул, что работа тренером в таких условиях требует и физических, и моральных усилий.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Лавров потребовал от США обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
Игравший в КХЛ иностранец оценил Россию фразой «странная страна»
В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием
Экс-глава МИД Австрии заявила о возможном восстановлении отношений России и ЕС
Стала известна трагическая судьба зодчего «пряничного домика» в Москве
В Польше модернизировали советскую разведывательную машину
Под Николаевом из-за действий ВСУ загорелся заповедник
На Украине предрекли тяжелую зиму из-за проблем с Запорожской АЭС
Нарколог перечислила признаки алкогольной зависимости
Три популярные пляжные страны поборются за европейских пенсионеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.