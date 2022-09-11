В Белгородской области сообщили о тысячах перешедших границу беженцев

Глава Белгородской области Гладков: за сутки границу с регионом перешли тысячи человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тысячах беженцев из Украины, перешедших границу с регионом за сутки. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

«Не самая простая ночь выдалась, не самое простое утро. За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу», — рассказал глава региона. По его словам, большинство беженцев на своем транспорте отправились к родственникам.

Гладков отметил, что на данный момент в 27 пунктах временного размещения (ПВР) области находятся 1342 человека. Из них 750 человек готовят к отправке в другие регионы. «Кому требовалась медицинская помощь — оказали. Кому требуется психологическая помощь — психологи у нас круглосуточно находятся в ПВР», — добавил он.

Глава региона заверил, что ситуация с беженцами находится под контролем. Гладков заявил, что в пунктах пропуска, которые ранее были переполнены, уже нет очередей.

10 сентября Гладков сообщил, что у контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Белгородской областью выстроились очереди из беженцев из Харьковской области. В частности, множество людей собралось у пункта в селе Логачевка. Отмечалось, что длина очереди там составляла 3-4 километра.