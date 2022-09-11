Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами

В ОП сообщили, что спецслужбы Украины вербуют россиян в соцсетях и призывают «сеять хаос»

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские спецслужбы вербуют россиян в социальных сетях и призывают «сеять хаос», пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.

Он сообщил, что вербовка идет в том числе в социальных сетях, которые запрещены в России. «Наши киберволонтеры выловили в целом ряде закрытых Telegram-чатов конкретные инструкции по дестабилизации обстановки после завершения голосования», — подчеркнул он.

Малькевич уточнил, что украинские специальные службы призывают «начинать сеять хаос» и дают конкретные инструкции сотням своих последователей. «Именно это запланировано под завершение третьего дня голосования, под текущую ночь», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Также представители Общественной палаты (ОП) России и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» рассказали о минимуме сообщений о нарушениях на выборах.

Ранее стало известно, что украинская разведка пыталась завербовать пилотов российских боевых самолетов за два миллиона долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России завершился Единый день голосования
В Донецке рассказали о ситуации с электроснабжением
Глава ДНР заявил об остановке атаки ВСУ в районе Красного Лимана
Глава ДНР отреагировал на слухи о его увольнении и отправке в Россию
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна
Выплаты по ОСАГО начали рассчитывать по-новому
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Еще одна европейская страна задумала ввести визовые ограничения для россиян
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
В трех областях Украины восстановили подачу электричества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.