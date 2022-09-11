Глава ДНР предрек Донецку победу

Глава ДНР Пушилин заявил, что Донецк обязан победить

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Донецку предназначена победа. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В своем видеообращении Пушилин заявил, что Донецк обязан победить. «Донецк не то что выстоять, мы победить обязаны, и мы победим», — предрек он.

Глава ДНР также посоветовал опираться только на официальные источники информации и перепроверять данные из социальных сетей.

В том же видеообращении Пушилин заявил, что у населенного пункта Пески сложилась «уверенная» ситуация. «Была попытка атаки со стороны Украины, но наши ребята, 11 полк, это батальон "Сомали", там тоже достаточно все уверенно», — подчеркнул он.

8 сентября замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что союзные силы расширяют плацдарм в районе поселка Пески для окружения Авдеевки.