В ООН предсказали проблемы с электроснабжением Украины зимой

В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с трудностями с электроснабжением

Зимой многие домохозяйства на Украине могут столкнуться с трудностями с электроснабжением, считает представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его предсказание прозвучало во время брифинга, сообщает РИА Новости.

«Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, это повлечет разрушительные последствия... мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия [таких проблем]», — рассказал Дюжаррик.

С начала спецоперации на Украине по всей стране периодически наблюдаются проблемы с электроснабжением после ударов по тем или иным станциям. Так, в ряде городов и районов Запорожья в конце августа были серьезные проблемы с энергией из-за пожаров на Запорожской АЭС. 2 сентября снабжение восстановили.