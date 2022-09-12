Умер первый продюсер МакSим Юрий Алексеев

На 54-м году жизни скончался первый продюсер МакSим Юрий Алексеев

На 54-м году жизни скончался первый продюсер МакSим Юрий Алексеев. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на заявление племянницы медиаменеджера Виктории Алексеевой.

Музыкальный деятель умер 8 сентября в результате инсульта. Родственница продюсера отметила, что мужчина активно развивал собственный бизнес и не жаловался на проблемы со здоровьем: «В последнее время занимался продвижением группы "Онлайн", а еще взялся курировать талантливую маленькую певицу, в которой видел вторую МакSим».

Медиаменеджер начал сотрудничать с исполнительницей хита «Знаешь ли ты» неофициально в 2004 году после того, как заметил ее на сцене одного из казанских клубов и пригласил в Санкт-Петербург. На протяжении года Алексеев занимался организацией концертов артистки, после чего компания Gala Records предложила ей крупный контракт на несколько лет.

В 2011-м году МакSим дала интервью, в котором не упомянула своего первого продюсера. В ответ на это Алексеев рассказал прессе о том, как помогал певице в начале ее карьеры, в результате чего Gala Records подала на продюсера в суд, но проиграла процесс.

Тогда же медиаменеджер поведал, что состоял с артисткой в отношениях и выпустил книгу «Моя МакSим», в которой описал роман со звездой.

Ранее стало известно, что актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни.