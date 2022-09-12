Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в 41 год

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала лицо без косметики в 41 год

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала лицо без макияжа в 41 год. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах манекенщица позировала во дворе дома в серой футболке, держа в руках чашку кофе. Знаменитость уложила волосы назад и дополнила образ пусетами и массивным золотистым кольцом. При этом видно, что она не стала наносить косметику.

Кроме того, Амбросио сняла себя в фитнес-студии в Лос-Анджелесе, США. Так, модель показала фигуру, позируя перед зеркалом в коротком топе, шортах и балетках розового оттенка.

В августе Алессандра Амбросио показала тело в купальнике и взволновала фанатов. 41-летняя манекенщица выложила фото, на которых она позирует перед камерой в раздельном купальнике салатового цвета, стоя по колено в море. Свой пляжный образ знаменитость дополнила ожерельем и солнцезащитными очками круглой формы. Поклонники удивились внешнему виду звезды, отметив в комментариях под публикацией, что она находится в отличной форме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС
Звезде сериала «Кадетство» пригрозили лишением свободы за долги по алиментам
Талибы начали преследовать сотрудниц ООН
Появилось видео входа американских наемников ВСУ в Изюм
Оценена вероятность введения Черногорией виз для россиян
В Госдуме назвали способ сократить безработицу в России
Мировые компании закупились «ледовыми» танкерами для российской нефти
Озвучена угроза от электронных сигарет через 10 лет
Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в 41 год
Жители ДНР пожаловались на нехватку топлива из-за ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.