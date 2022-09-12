Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в 41 год

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала лицо без косметики в 41 год

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала лицо без макияжа в 41 год. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах манекенщица позировала во дворе дома в серой футболке, держа в руках чашку кофе. Знаменитость уложила волосы назад и дополнила образ пусетами и массивным золотистым кольцом. При этом видно, что она не стала наносить косметику.

Кроме того, Амбросио сняла себя в фитнес-студии в Лос-Анджелесе, США. Так, модель показала фигуру, позируя перед зеркалом в коротком топе, шортах и балетках розового оттенка.

В августе Алессандра Амбросио показала тело в купальнике и взволновала фанатов. 41-летняя манекенщица выложила фото, на которых она позирует перед камерой в раздельном купальнике салатового цвета, стоя по колено в море. Свой пляжный образ знаменитость дополнила ожерельем и солнцезащитными очками круглой формы. Поклонники удивились внешнему виду звезды, отметив в комментариях под публикацией, что она находится в отличной форме.