Испанский теннисист Алькарас выиграл US Open

Испанский теннисист Алькарас одержал победу на US Open и возглавит рейтинг ATP

Испанский теннисист Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате США (US Open), заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, и возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3, соперники провели на корте три часа 20 минут.

19-летний Алькарас впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлем, до этого в 2022 году он вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Теннисист признан самым молодым победителем US Open с 1990 года.

Ранее испанец Рафаэль Надаль не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с US Open, уступив в матче четвертого круга австралийцу Нику Кирьосу.