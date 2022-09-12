Жители ДНР пожаловались на нехватку топлива из-за ВСУ

Председатель правительства ДНР Хоценко сообщил о незначительном дефиците топлива на АЗС

На протяжении последних дней в Донецкой народной республике (ДНР) наблюдается незначительный дефицит топлива на некоторых АЗС из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтехранилищам. О жалобах жителей ДНР на нехватку энергоносителей сообщил председатель правительства региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«До тех пор, пока на них [нефтехранилищах] не будут завершены восстановительные работы, операторам топливного рынка придется продолжать работать в оперативном режиме», — отметил он.

Как утверждает Хоценко, еще одной причиной дефицита является освобождение территории ДНР. Недавно освобожденные населенные пункты нуждаются в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ), это «заставляет компании пересматривать объемы закупок и разрабатывать новые логистические схемы», уточнил председатель.

Он напомнил, что дизельное топливо и бензин поступают в ДНР из России.

Руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем, подчеркнул Хоценко и сообщил о работе действующих операторов топливного рынка по пополнению запасов АЗС. «Только за минувшие выходные на территорию Республики было поставлено порядка 840 тонн топлива. В ближайшие дни ожидается поставка еще порядка 6 тысяч тонн ГСМ», — рассказал он.

Ранее Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские военные обстреляли Донецк и Докучаевск из тяжелой артиллерии.

