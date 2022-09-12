Девушка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Блогерша Джилиан скрыла высыпания и круги под глазами косметикой и удивила подписчиков

Пользовательница соцсетей Джилиан (фамилия неизвестна) изменилась до неузнаваемости с помощью косметики и удивила своих подписчиков. Соответсвующий ролик она опубликовала в TikTok.

В начале ролика девушка продемонстрировала свое лицо до нанесения макияжа. На размещенных кадрах ее кожа покрыта высыпаниями, видны жидкие растрепанные волосы, а также крупные темные круги под глазами.

Затем Джилиан показала внешность после косметического преображения. В частности, блогерша выровняла тон кожи, скрыв все прыщи, нанесла подводку и тени в стиле smoky eye, накрасила губы яркой помадой и сделала пышную укладку.

Зрители принялись шутить по поводу трансформации героини материала в комментариях под постом. «На первом свидании пригласите ее в спа», «Перед тем как жениться на ней, сходите вместе в бассейн», «Ребята, они [женщины] нас обманывают. И этот навык освоен в совершенстве», — писали они.

В июне подобное перевоплощение совершила еще одна блогерша. Пользовательница TikTok Мелисса продемонстрировала обратную сторону безупречных кадров в соцсетях. Девушка предстала перед подписчиками без макияжа, укладки и фильтров, сняв свое лицо с фронтального ракурса. Затем она нанесла косметику и сфотографировала себя, позируя вполоборота. В первом случае лицо юзерши выглядит полнее, а также заметны второй подбородок и носогубные складки. Во втором, наоборот, видны высокие скулы и ровный тон кожи без изъянов.