Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области допустили обращение к России в случае нехватки энергии

Член запорожской администрации Рогов допустил обращение к России в случае энергодефицита

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Запорожской области допустили, что власти региона могут обратиться к России в случае возникновения энергодефицита. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, в данный момент регион не испытывает проблем с энергоснабжением. «Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда», — отметил он.

Рогов также добавил, что РФ уже пришла на помощь Запорожской области после того, как Украина перекрыла поставки газа. «Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом», — добавил член администрации.

Ранее стало известно, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины было зафиксировано отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Информацию об этом подтвердили власти регионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в отношении членов правительства Крыма
В ЛНР объяснили кресты вермахта на украинской технике
Россиянин попытался зарубить отца топором и убил мачеху металлическим ломом
Россиянам назвали стоимость отдыха во Вьетнаме в сентябре
Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР
Санкции Запада стимулировали внутренний туризм в России
Дина Саева снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети
Ozon нашел замену сгоревшему складу
Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.