В Запорожской области допустили обращение к России в случае нехватки энергии

Член запорожской администрации Рогов допустил обращение к России в случае энергодефицита

В Запорожской области допустили, что власти региона могут обратиться к России в случае возникновения энергодефицита. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, в данный момент регион не испытывает проблем с энергоснабжением. «Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда», — отметил он.

Рогов также добавил, что РФ уже пришла на помощь Запорожской области после того, как Украина перекрыла поставки газа. «Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом», — добавил член администрации.

Ранее стало известно, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины было зафиксировано отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Информацию об этом подтвердили власти регионов.