Испания пожертвовала своими интересами ради спасения соседей от энергокризиса

Reuters: Испания увеличила потребление газа для обеспечения Франции электричеством

В августе Испания использовала на 71 процент больше газа для выработки электричества, чем в среднем за последние пять лет. Министерство энергетики страны отмечает, что королевство действует из солидарности с Францией и Португалией, которые сейчас борются с дефицитом электроэнергии. О том, что страна пожертвовала своими интересами ради спасения соседних стран, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства энергетики и окружающей страны Испании.

В последний месяц лета Испания обеспечила Франции 4,5 процента электричества. В Португалии страна покрыла 25 процентов спроса, где производству гидроэлектроэнергии помешала засуха из-за аномальной жары этим летом.

Королевство предпочло помочь соседним странам, несмотря на то что сейчас государства блока стремятся сократить потребление газа. Тем не менее, по словам испанского министерства, без учета газа, сжигаемого для получения электричества, экспортируемого во Францию и Португалию, внутренний спрос на газ в августе не увеличился. Наоборот, потребление снизилось на 14 процентов по сравнению со средним показателем за пять лет. При этом домохозяйства и малый бизнес использовали меньше топлива, чем раньше. Ведомство отметило, что не отказывается от цели сокращения потребления газа, как предлагала Еврокомиссия.

Страны Европы столкнулись с нехваткой топлива и, соответственно, электричества на фоне введенных санкций против России, а также из-за остановки поставок газа в регион по газопроводу «Северный поток». Для смягчения последствий энергокризиса Еврокомиссия предложила всем странам Евросоюза снизить спрос на газ на 15 процентов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия собирается предложить пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, однако пока реальных инициатив так и не поступало. Одной из мер может стать ограничение стоимости закупки российского газа, притом что «потолок» цен на российскую нефть уже введен странами G7. Также в Европе могут ввести налоги на сверхприбыль энергетических компаний, что поможет домохозяйствам и предприятиям справиться с растущими счетами.