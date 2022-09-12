В Китае раскрыли достижения России

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Автор Global Times Вэнь призвал взглянуть на Россию по-новому

Фото: Unsplash

В мире существует мнение, что экономика Россия является достаточно «вялой». Однако необходимо посмотреть на достижения Москвы под другим взглядом, заявил журналист Ван Вэнь в материале для The Global Times.

Вэнь раскрыл успехи России и отметил, что после распада СССР по размеру территории она почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США. Американская экономика идет впереди российской, однако Москва смело вступает в противостояние с Вашингтоном и всей системой Запада.

Автор статьи добавил, что Россия подарила огромное число мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики и космических исследований, повлиявших на мир после XIX века. За последние 800 лет русские воевали почти со всеми державами, включая монголов, Византию, а также наполеоновскую, австро-венгерскую, британскую и германскую империи, нацистскую Германию. Последние 200 лет Россия является одним из самых сильных и влиятельных государств, поэтому Вэнь призвал взглянуть на нее по-новому.

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Марина Совина
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