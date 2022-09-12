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Израиль и ФРГ обсудили укрепление стратегического партнерства

Премьер Израиля Лапид обсудил с главой МИД ФРГ укрепление стратегического партнерства

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок укрепление стратегического партнерства стран. Об этом стало известно из публикации политика в Twitter.

«Это период исторических перемен. Углубление нашего стратегического партнерства помогает нам воспользоваться возможностями и справляться с общими вызовами», — написал Лапид.

Израильский премьер прибыл в Германию для обсуждения с руководством ФРГ ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

В августе министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне прокомментировал заключение ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между США и Ираном. Он объяснил, что данная инициатива окажется бесполезной, поскольку это не остановит реализацию Тегераном своего плана по созданию ядерного оружия.

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Анжелика Бережная
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