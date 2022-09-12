Германия резко сократила закупки товаров из России

Объем ввезенных в Германию российских товаров в июле упал на 46%

Суммарный объем ввезенных в Германию товаров из России в июле сократился на 45,8 процента год к году, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства страны. При этом в денежном выражении импорт вырос на 10,2 процента — такое соотношение показателей ведомство объяснило резким ростом цен, в первую очередь на нефть и газ.

Общая стоимость импорта из России в июле достигла 2,87 миллиарда евро. Страна закупила сырую нефть и газ на 1,4 миллиарда евро (плюс 1,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года). При этом импорт российского кокса и нефтепродуктов в денежном выражении взлетел сразу на 72,5 процента год к году, до 0,5 миллиарда евро, а импорт угля — более чем в два раза, до 0,3 миллиарда евро.

Германия, в свою очередь, урезала экспорт в Россию в деньгах на 56,8 процента год к году, до 1 миллиарда евро, заявило статистическое ведомство. Таким образом, по итогам июля в денежном выражении страна купила у России больше товаров, чем продала ей, на 1,9 миллиарда долларов.

В июне «Газпром» снизил поставки по основному маршруту поставок газа в Европу, газопроводу «Северный поток», до 20 процентов от его пропускной способности. В конце августа экспорт был остановлен на неопределенный срок. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров, однако к 12 сентября стоимость топлива снизилась до 2020 долларов за тысячу кубометров.