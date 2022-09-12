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В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Кадыровым

Песков: Путин пока не планирует проводить новый разговор с главой Чечни Кадыровым

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить новый разговор с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который до этого выражал желание выйти на руководство страны, чтобы объяснить ситуацию на Украине. Об этом заявил в понедельник, 12 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Тем не менее пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин с Кадыровым довольно часто общаются по различным вопросам.

«Пока в графике президента какого-то общения нет», — сказал Песков.

Накануне Кадыров сообщал о возвращении подразделений Чечни во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в зону спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Анна Щербакова
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