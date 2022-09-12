Во время тайфуна «Хинамнор» в российском регионе погибли три человека

Приморский губернатор Кожемяко сообщил о гибели трех человек во время тайфуна «Хинамнор»

В Приморском крае во время тайфуна «Хинамнор» погибли три человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко в эфире «Владивосток FM», аудиозапись опубликована в Telegram-канале радиостанции.

«Да, хоть он [тайфун] был и короткий, но очень жесткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека», — сказал Кожемяко.

По его словам, погибшим в Тернейском районе оказался мужчина — он утонул в машине. Еще двоих женщин смыло потоком в Лазовском районе и Дальнегорске.

Губернатор российского региона заявил, что власти Приморья не ожидали такой сильной стихии. Вместо 153 миллиметров осадков местами выпало 400 миллиметров. В результате 70 из 100 километров дорог в Лазовском районе региона стали непригодными для езды.

6 сентября Кожемяко по просьбе президента России Владимира Путина доложил о последствиях тайфуна « Хинамнор». По его словам, особых последствий для региона от непогоды нет.

По данным МЧС, тайфун в Приморье подтопил 186 домов и 540 приусадебных участков. Также были повреждены десятки мостов, от дорог оказались отрезаны 33 населенных пункта.