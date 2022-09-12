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Венгрия призвала ЕС не затрагивать ядерную энергетику санкциями против России

Глава МИД Венгрии призвал ЕС не затрагивать ядерную энергетику санкциями против России

Фото: МИД РФ / AP

Будапешт призвал Европейский союз (ЕС) дать гарантии того, что санкции против России не затронут сферу ядерной энергетики. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед международным конгрессом по ядерной энергетике в Центральной и Восточной Европе, проходящим в Праге, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что при принятии первого санкционного пакета руководство объединения заявило, что ядерная энергетика не попадет под ретсрикции. «Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские институты, все национальные власти и все банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение», — подчеркнул он.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер признал, что страны Евросоюза на фоне кризиса на Украине вынуждены действовать вопреки собственным интересам. По его словам, ЕС уже можно признать проигравшим в данном конфликте. Он отметил, что у стран ЕС увеличивается количество финансовых долгов, а общество становится все более разобщенным.

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Виктория Кондратьева
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