Ида Галич снялась в куртке нараспашку без бюстгальтера

Российская блогерша Ида Галич снялась в кожаной куртке нараспашку без бюстгальтера

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась снимком в сторис, запечатлев себя в зеркале в гардеробной комнате. Звезда позирует в черных трусах и кожаной куртке нараспашку, облокотившись правой рукой на спинку кресла. При этом на кадре видно, что на Галич отсутствует бюстгальтер.

Как известно, инфлюэнсерша не первый раз выкладывает в соцсетях откровенные кадры. В июле Галич появилась на публике в облегающем платье длины мини черного цвета с декольте округлой формы.

Также в августе знаменитость рассказала, что в комментариях под снимками многие подписчики задают вопросы о том, почему она все еще не увеличила грудь, имея при этом достаточное количество средств. В ответ на данное замечание инфлюэнсерша заявила, что не собирается прибегать к помощи пластических хирургов. «Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу», — объяснила звезда.