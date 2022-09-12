Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Казахстан заявил об отпуске призывавшего убивать русских посла Украины

МИД Казахстана заявил, что призывавший убивать русских посол Украины находится в отпуске
Петр Врублевский

Петр Врублевский. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, находится в отпуске. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

По его словам, власти Казахстана не предъявляли ему требований о выдворении. «Посол Украины сейчас находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере», — сообщил Смадияров.

Ранее источники агентства сообщали, что Врублевский покинул страну по требованию властей. Уточнялось, что представитель Украины вылетел рейсом польской авиакомпании в Варшаву.

Незадолго до этого посол официально принес извинения за высказывания о русских в МИД Казахстана. После этого он ушел в отпуск. Посол был вызван в дипломатическое ведомство, где ему выразили протест в связи с высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева
Российский космонавт побьет «марсианский» рекорд по нахождению в космосе
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским
Кремль ответил на вопрос об отводе российских войск от Запорожской АЭС
В Энергодаре заявили об электроснабжении города из России
Возле гроба королевы Елизаветы II заметили снайперов
В Харьковской области сообщили об эвакуации нескольких тысяч граждан в Россию
Германия решила продолжать помогать Украине
В Москве раскрыто число поездок на такси за день
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.