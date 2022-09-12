Казахстан заявил об отпуске призывавшего убивать русских посла Украины

МИД Казахстана заявил, что призывавший убивать русских посол Украины находится в отпуске

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, находится в отпуске. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

По его словам, власти Казахстана не предъявляли ему требований о выдворении. «Посол Украины сейчас находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере», — сообщил Смадияров.

Ранее источники агентства сообщали, что Врублевский покинул страну по требованию властей. Уточнялось, что представитель Украины вылетел рейсом польской авиакомпании в Варшаву.

Незадолго до этого посол официально принес извинения за высказывания о русских в МИД Казахстана. После этого он ушел в отпуск. Посол был вызван в дипломатическое ведомство, где ему выразили протест в связи с высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.