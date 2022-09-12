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В Северной Осетии появятся колесо обозрения и канатная дорога

В парке Алания-парк» в Северной Осетии появятся колесо обозрения и канатная дорога

Фото: пресс-служба главы и правительства Северной Осетии

На территории всесезонного тематического парка развлечений «Алания-парк» в Северной Осетии до конца года появятся колесо обозрения и канатная дорога. Об этом сообщает ТАСС.

В парке также откроют новую лыжную трассу. «Колесо обозрения и подвесную пассажирскую канатную дорогу кресельного типа на территории всесезонного тематического парка "Алания-парк" планируется запустить в тестовом режиме уже к концу текущего года», — сообщили в пресс-службе правительстве.

На северном склоне Лысой горы ведется активное строительство горнолыжной трассы протяженностью 1,7 километра с ночным освещением, учебным и детскими склонами. Там же планируют обустроить зону катания на тюбингах.

На месте недействующей верхней станции канатной дороги, которую начали демонтировать из-за аварийного состояния, планируется построить гостиницу, ресторан и кафе.

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Варвара Кошечкина
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