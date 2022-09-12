Стали известны детали похорон Елизаветы II

Politico: приглашенные на похороны Елизаветы II будут ездить на автобусах и ходить пешком

Приглашенные на похороны британской королевы Елизаветы II мировые лидеры не смогут пользоваться автомобилями и вертолетами, а также должны будут приехать в страну коммерческими рейсами, пишет Politico.

Издание уточнило, что правила во многом связаны с недостатком свободного пространства на мероприятии, а также большим количеством посетителей. Есть ограничения и к составу делегаций. Похороны смогут посетить только мировые лидеры и их супруги, которые будут централизованно доставлены на автобусах, поделились с деталями церемонии.

После панихиды они смогут оставить записи в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе. Затем они пешком направятся в Динс-Ярд для встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

При этом за день до похорон Карл III устроит прием для всех иностранных лидеров в Букингемском дворце. Также сообщалось, что британцев попросили не приносить плюшевых мишек ко дворцу в память о королеве.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне. О смерти члена королевской семьи стало известно 8 сентября.