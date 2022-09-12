58-летняя Лолита Милявская спела на Дне города в оголяющих бедра джинсах

Российская певица Лолита Милявская выступила на Дне города в оголяющих бедра джинсах

Российская эстрадная певица Лолита Милявская выступила на Дне города в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в официальной группе музыкального телеканала «Муз ТВ» «ВКонтакте».

58-летняя поп-исполнительница приняла участие в музыкальном концерте на Поклонной горе, посвященном 875-му дню рождения Москвы. Милявская спела дуэтом с украинским артистом Константином Бондаренко, известным под псевдонимом Коста Лакоста. Знаменитость вышла на сцену в куртке из денима, водолазке черного цвета и оголяющих бедра джинсах.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях под видео. «У Лолиты как всегда прикидон», «Пора привыкнуть, это же Лолита», «Волшебная!» — высказывались они.

В августе Лолита Милявская показала фигуру в купальнике. Исполнительница поделилась в соцсетях роликом, где она запечатлена в слитном пляжном костюме голубого цвета на пляже, а ее образ дополняют солнцезащитные очки и подвеска на шее.