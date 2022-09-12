Собчак высмеяла наряд Louis Vuitton Киркорова в Белоруссии

Ведущая Ксения Собчак высмеяла Филиппа Киркорова в ярком наряде Louis Vuitton в Белоруссии

Российская журналистка Ксения Собчак высмеяла яркий наряд певца Филипп Киркорова, который он выбрал для поездки в Белоруссию. Пост на эту тему она опубликовала в личном Telegram-канале.

Ведущая поделилась фотографией поп-исполнителя, на которой он позирует в фиолетовой одежде французского модного дома Louis Vuitton. Знаменитость позировал в белой футболке с разноцветными нашивками, серых спортивных брюках и бомбере с монограммой указанного бренда. Образ артиста дополнили кроссовки в тон образа, кепка, солнечные очки и сумка-бочонок.

«Ждем преображение. Местные бренды, говорят, великолепны!» — пошутила Собчак над Киркоровым, который сфотографировался напротив стелы «Республика Беларусь». Публикация блогерши набрала почти 100 тысяч просмотров и развеселила ее подписчиков. «Это очень смешно», «Смеюсь», «Он и так как клоун», — высказывались они.

В августе Ксения Собчак также посмеялась над любовью бизнесвумен Яны Рудковской к люксовым брендам. Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию дома, на фасаде которого расположена вывеска Dior, а во дворе расставлена продукция производства марки. «Так бы мог выглядеть дом Яны Рудковской, но санкции, сами понимаете», — пошутила журналистка в описании к публикации.