Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эмполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|6-й тур
Альмерия
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|5-й тур
Спорт

Медведев лишился статуса первой ракетки мира

Испанец Карлос Алькарас сместил россиянина Даниила Медведева с первой строчки рейтинга ATP

Фото: Javier Rojas / Gballookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки мира. Обновленный рейтинг опубликован на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведева сместил с первого места испанский теннисист Карлос Алькарас. 12 сентября он впервые в карьере выиграл турнир серии «Большого шлема». Вторую строчку занял норвежец Каспер Рууд, которого Алькарас обыграл в финале US Open-2022. Замыкает тройку лидеров испанец Рафаэль Надаль.

Медведев опустился на четвертое место в списке лучших теннисистов мира. Два других россиянина поднялись на несколько позиций: Андрей Рублев переместился с 11-й строчки на девятую, а Карен Хачанов — с 31-й на 18-ю.

Медведев — победитель US Open-2021. В текущем сезоне он вылетел с турнира в четвертом круге после поражения от австралийца Ника Кирьоса. Медведев возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области назвали причину отвода российских войск
В ДНР сообщили о полном контроле союзными войсками Красного Лимана
Обвиняемым в убийстве Калмановича запросили от 24 лет до пожизненного срока
В МАГАТЭ заявили о новых обстрелах ЗАЭС
Медведев лишился статуса первой ракетки мира
Суд оштрафовал спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Чечни
Блогерша назвала непригодную для осени одежду
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
Слухи о неработающих iPhone 14 в России опровергли
Путин объяснил непредсказуемость действий недоброжелателей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.