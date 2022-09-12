Испанец Карлос Алькарас сместил россиянина Даниила Медведева с первой строчки рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки мира. Обновленный рейтинг опубликован на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведева сместил с первого места испанский теннисист Карлос Алькарас. 12 сентября он впервые в карьере выиграл турнир серии «Большого шлема». Вторую строчку занял норвежец Каспер Рууд, которого Алькарас обыграл в финале US Open-2022. Замыкает тройку лидеров испанец Рафаэль Надаль.

Медведев опустился на четвертое место в списке лучших теннисистов мира. Два других россиянина поднялись на несколько позиций: Андрей Рублев переместился с 11-й строчки на девятую, а Карен Хачанов — с 31-й на 18-ю.

Медведев — победитель US Open-2021. В текущем сезоне он вылетел с турнира в четвертом круге после поражения от австралийца Ника Кирьоса. Медведев возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов.