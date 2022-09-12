Оценена вероятность введения Черногорией виз для россиян

В Альянсе турагентств России уверены, что Черногория не введет визы для россиян

Черногория не будет отменять безвизовый въезд для россиян. Вероятность введения виз в беседе с «Известиями» оценил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, большая часть жителей Черногории прекрасно понимает, что турпоток в стране держится за счет российских путешественников. «Поэтому я уверен, что визы вводиться не будут», — добавил он.

Более того, Мкртчян подчеркнул, что почти треть всех своих доходов республика получает от туризма. Однако, если Черногория все же решит ввести визовый режим, нужно будет оценить, насколько сложно получить такой документ, считает специалист.

Вице-президент Альянса турагентств уверен, что в случае, если россиянам придется лично приходить в посольство, проходить собеседование, делать дактилоскопию, то турпоток из РФ точно сократится в десятки раз.

Мкртчян отметил, что вместо Черногории российские путешественники отправятся в Турцию или Албанию. Последняя в этом году получила дополнительных туристов из РФ, не поехавших на Кипр и в Грецию.

Ранее в сентябре глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что республика является преданным партнером Европейского союза, поэтому ей необходимо ограничить въезд для россиян. В дипведомстве отметили, что в случае, если местное правительство поддержит предложение министра, то граждане РФ смогут въезжать в страну только на основании визы.

