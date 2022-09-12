Герой культового шоу на Первом канале рассказал о неприятном случае на проекте

Участник «Фабрики звезд» Асташенок рассказал, что был сильно зажат на проекте

Участник культового музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, певец и актер Александр Асташенок рассказал о том, что испытывал стресс во время съемок в программе. В разговоре с телеведущей Яной Чуриковой на YouTube он также вспомнил о неприятном случае на проекте.

По словам Асташенка, в первые недели в звездном доме, где совместно жили герои передачи, он ощущал растерянность. «Я не понимал, что со мной происходит, я не понимал, как это могло вообще произойти, я настолько был зажат внутри, что меня нужно было как-то растормошить», — поделился герой телешоу.

Участник программы также вспомнил историю о том, как однажды рассердился на организаторов проекта. Он отметил, что вспылил, так как ему несколько раз подряд не удавалось позвонить родным из-за очередей к телефону и правил на шоу.

«Я захожу, поднимаю трубку, телефон не работает. Я говорю: "Почему телефон не работает?" [Отвечают]: "А все, время закончилось, ты не можешь позвонить домой". Я помню, я так кладу трубку, зная, что под стеклом камера, в камеру смотрю, говорю: "Поразбивать бы вам здесь все стекла сейчас"», — рассказал Асташенок. Свой поступок артист объяснил тем, что тогда был «на эмоциях». Он добавил, что руководитель «Фабрики звезд» Лина Арифулина была недовольна его эмоциональной реакцией.

Александр Асташенок участвовал в первом сезоне «Фабрики звезд», премьера которого состоялась в октябре 2002 года. На проекте он попал в мужскую музыкальную группу «Корни», которая позже заняла первое место на шоу. В 2010 году он покинул коллектив, после чего окончил актерский факультет ГИТИС и стал сниматься в сериалах.

Ранее героиня первого сезона «Фабрики звезд» Сати Казанова призналась, что на шоу постоянно участвовала в ссорах. По словам певицы, у нее возникали бытовые разногласия с другими участниками проекта.

