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В Абхазии объявили француженку персоной нон грата из-за сбора разведданных

МИД Абхазии объявил персоной нон грата гражданку Франции за сбор разведданных
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Globalllookpress.com

Министерство иностранных дел Абхазии объявило гражданку Франции персоной нон грата за то, что та занималась сбором разведданных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиацентра МИД республики.

По данным ведомства, француженка Тифэн Лукас — в прошлом военный атташе Франции в Тбилиси. В Абхазии она руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая располагалась в селе Приморское, неподалеку от российской военной базы.

«По данным СГБ Абхазии, Лукас занималась сбором разведданных в республике, из-за чего реализацию этого проекта запретили», — говорится в сообщении.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что с начала специальной военной операции на Украине группа из Абхазии оказывает поддержку союзным силам России и республик Донбасса.

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Алевтина Запольская
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В Абхазии объявили француженку персоной нон грата из-за сбора разведданных
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