В Абхазии объявили француженку персоной нон грата из-за сбора разведданных
Министерство иностранных дел Абхазии объявило гражданку Франции персоной нон грата за то, что та занималась сбором разведданных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиацентра МИД республики.
По данным ведомства, француженка Тифэн Лукас — в прошлом военный атташе Франции в Тбилиси. В Абхазии она руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая располагалась в селе Приморское, неподалеку от российской военной базы.
«По данным СГБ Абхазии, Лукас занималась сбором разведданных в республике, из-за чего реализацию этого проекта запретили», — говорится в сообщении.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что с начала специальной военной операции на Украине группа из Абхазии оказывает поддержку союзным силам России и республик Донбасса.