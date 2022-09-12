В Абхазии объявили француженку персоной нон грата из-за сбора разведданных

МИД Абхазии объявил персоной нон грата гражданку Франции за сбор разведданных

Министерство иностранных дел Абхазии объявило гражданку Франции персоной нон грата за то, что та занималась сбором разведданных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиацентра МИД республики.

По данным ведомства, француженка Тифэн Лукас — в прошлом военный атташе Франции в Тбилиси. В Абхазии она руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая располагалась в селе Приморское, неподалеку от российской военной базы.

«По данным СГБ Абхазии, Лукас занималась сбором разведданных в республике, из-за чего реализацию этого проекта запретили», — говорится в сообщении.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что с начала специальной военной операции на Украине группа из Абхазии оказывает поддержку союзным силам России и республик Донбасса.