Пенкин назвал «Евровидение» художественной самодеятельностью

Певец Сергей Пенкин заявил, что «Евровидение» перестало быть конкурсом

Российский певец Сергей Пенкин заявил, что «Евровидение» перестало быть конкурсом и превратилось в художественную самодеятельность. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.

«Сейчас это фигня какая-то», — заявил артист. Он добавил, что ему не понравилось выступление исполнительницы Манижи, которая представляла Россию на фестивале 2021 года. При этом он похвалил Полину Гагарину и Диму Билана.

«Мне нравятся конкурсы такие, как когда выступала ABBA. Мне нравится, чтобы это была музыка. Ведь для чего делают конкурсы? Показать таланты», — отметил Пенкин.

Он сказал, что сам смог бы одержать победу на «Евровидении». По словам певца, в 1994 году у него был хит для конкурса, однако он не поехал, так как у него не было денег.

Ранее Пенкин рассказал, что в 1991 году он отказался от американского гражданства. «В 1991 году я был на гастролях в Италии. Когда развалился Советский Союз, мне предложили американское или итальянское гражданство. Я сказал, что нет, я еду в Россию», — вспомнил он. Артист объяснил такое решение патриотизмом.