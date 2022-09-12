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Россиянам дали совет при увольнении из-за выхода на пенсию

Доцент РУДН Сорокина призвала не подписывать срочный трудовой договор при выходе на пенсию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала россиянам, как следует действовать при увольнении из-за выхода на пенсию. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Если сотрудник намерен оставить свою должность и уйти на пенсию, то он имеет право не дорабатывать обязательные дни. В таком случае работодатель должен расторгнуть трудовой договор в указанный в документе срок. «Но в этом случае в заявление на увольнение должно быть указано "прошу уволить в связи с выходом на пенсию"», — отметила Сорокина.

В случае, когда пенсионера увольняют из-за сокращения, ему полагается выходное пособие. Иногда таких работников переводят на срочный договор, а позже не продлевают его, что лишает россиянина выходных пособий. Поэтому экономист призвала не подписывать подобные документы. По ее словам, срочный трудовой договор заключается только при согласии обеих сторон.

Ранее россиянам назвали способ увеличить накопления к пенсии. Для этого следует призвал наращивать портфель инвестиций, призвал первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

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Марина Совина
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