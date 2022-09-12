Россиянам дали совет при увольнении из-за выхода на пенсию

Доцент РУДН Сорокина призвала не подписывать срочный трудовой договор при выходе на пенсию

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала россиянам, как следует действовать при увольнении из-за выхода на пенсию. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Если сотрудник намерен оставить свою должность и уйти на пенсию, то он имеет право не дорабатывать обязательные дни. В таком случае работодатель должен расторгнуть трудовой договор в указанный в документе срок. «Но в этом случае в заявление на увольнение должно быть указано "прошу уволить в связи с выходом на пенсию"», — отметила Сорокина.

В случае, когда пенсионера увольняют из-за сокращения, ему полагается выходное пособие. Иногда таких работников переводят на срочный договор, а позже не продлевают его, что лишает россиянина выходных пособий. Поэтому экономист призвала не подписывать подобные документы. По ее словам, срочный трудовой договор заключается только при согласии обеих сторон.

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