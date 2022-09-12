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На Украине предложили разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией

На сайте Зеленского появилась петиция о разрешении пересечения границ с РФ и Белоруссией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине предложили разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

В петиции отмечается, что разрешить пересечение границы с Россией и Белоруссией для украинцев предлагается для решений вопроса наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей.

«Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеть родственников и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?» — задались вопросом авторы коллективной просьбы.

Призыв был опубликован в понедельник, 12 сентября, и пока набрал только девять голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения президентом.

В июне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал упразднить государственную границу между регионами юга Украины и Россией. Он сравнил этот рубеж с Берлинской стеной и заявил о том, что у 73–85 процентов жителей республики есть родственники в России.

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Варвара Кошечкина
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