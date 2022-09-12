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Полная блогерша сорвала с себя платье перед камерой со словами «я не боюсь»

Блогерша Никки Грейзер сорвала с себя платье перед камерой, чтобы показать тело в бикини

Кадр: @itsnikki.g / TikTok

Полная блогерша Никки Грейзер сорвала с себя платье перед камерой со словами «я не боюсь». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео юзерша продемонстрировала фото стройных девушек в купальниках, на которых было написано: «У тебя никогда не будет подходящего для бикини тела». Затем инфлюэнсерша сама предстала перед зрителями в облегающем зеленом платье, которое сорвала с себя, проговаривая строки из играющей на фоне песни «Я тебя не слышу, я тебя не боюсь». Так, она показала, как выглядит ее собственное тело в бикини неонового оттенка, завив, что будет надевать откровенную одежду, несмотря на комментарии хейтеров. «Не бойтесь носить то, что вам нравится», — призвала она.

При этом видео вызвало противоречивую реакцию пользователей. «Это было мощно, спасибо!», «Согласна! Если у вас есть бикини и тело, значит, у вас уже есть достойное бикини тело», «Повод для ночных кошмаров», «Это шутка?» — написали они.

В июне сообщалось, что британская блогерша Оливия Николь Даффин, которую обзывали китом в сети, показала фигуру в купальнике назло хейтерам. В первой части видео девушка позировала в запахнутом халате с поясом. При этом на экране отображались надписи «Ты слишком толстая», «Это тело не для бикини», «Она похожа на кита». По словам инфлюэнсерши, так считают многие пользователи соцсети, которые оставляют оскорбительные комментарии в ее адрес. Во второй части ролика блогерша с улыбкой сняла с себя одежду, продемонстрировав фигуру в синем бикини, обнажавшем бедра.

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Карина Черных
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