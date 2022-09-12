Россиянин получил срок за выстрел в голову женщины ради бутылки пива

В Удмуртии россиянин получил 18 лет строгого режима за убийство женщины из-за бутылки пива

В Удмуртии к 18 годам колонии строгого режима приговорили 43-летнего россиянина, обвиняемого в разбое с применением насилия и незаконном хранении оружия. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 29 декабря 2021 года житель Селтинского района распивал алкоголь со своей знакомой. Когда спиртное кончилось, он пошел за добавкой в сельский магазин и попросил у продавщицы бутылку пива в долг, но та отказала. Тогда осужденный вытащил незаконно имевшийся у него пистолет и выстрелил женщине в голову, а затем похитил из кассы около трех тысяч рублей и бутылку за 102 рубля. Жертва нападения погибла на месте, а злоумышленник сбежал.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый, не имея разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, незаконно хранил и носил при себе пистолет и патроны для стрельбы из мелкокалиберного оружия», — рассказали в СКР.

Ранее 12 сентября сообщалось, что в Хакасии завершили расследование дела в отношении 30-летнего жителя Алтайского района, обвиняемого в убийстве мачехи и покушении на убийство отца.